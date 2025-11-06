Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 249,19 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 249,19 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 248,54 USD. Bei 249,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.716.939 Amazon-Aktien den Besitzer.
Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 258,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 161,56 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 35,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 276,25 USD für die Amazon-Aktie aus.
Am 30.10.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 180,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 158,88 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Amazon am 29.01.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 7,07 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Nachrichten zu Amazon
Analysen zu Amazon
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.04.2017
|Whole Foods Market Sell
|Standpoint Research
|23.03.2017
|Whole Foods Market Sell
|UBS AG
|14.08.2015
|Whole Foods Market Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.2009
|Amazon.com sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.2008
|Amazon.com Ersteinschätzung
|Stanford Financial Group, Inc.
