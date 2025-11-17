Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gibt am Montagabend ab

So bewegt sich Amazon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 231,12 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 231,12 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 229,20 USD. Mit einem Wert von 233,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9.674.796 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 258,59 USD. Gewinne von 11,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 161,56 USD am 08.04.2025. Abschläge von 30,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 276,25 USD je Amazon-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 180,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 158,88 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,11 USD je Amazon-Aktie belaufen.

