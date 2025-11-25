DAX23.461 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.813 -0,3%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1570 +0,4%Öl61,81 -2,5%Gold4.139 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Profil
Aktienkurs im Fokus

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Dienstagnachmittag mit Verlusten

25.11.25 16:09 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 225,66 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
197,20 EUR 0,84 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 225,66 USD ab. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 223,80 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,42 USD. Bisher wurden heute 1.865.422 Amazon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 258,59 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,59 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 276,25 USD an.

Am 30.10.2025 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,43 USD je Aktie verdient. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 180,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 29.01.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Eddy Galeotti / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
