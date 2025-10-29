DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.899 +0,3%Bitcoin95.792 -1,2%Euro1,1588 -0,5%Öl64,88 +0,7%Gold3.937 -0,1%
Aktienkurs aktuell

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochabend nahezu unverändert

29.10.25 20:23 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochabend nahezu unverändert

Die Aktie von Amazon hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Amazon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 229,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
197,44 EUR 1,44 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 229,05 USD bewegte sich die Amazon-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 232,80 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 227,76 USD nach. Mit einem Wert von 231,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.830.799 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 242,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 5,88 Prozent wieder erreichen. Bei 161,56 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,47 Prozent.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 258,63 USD je Amazon-Aktie an.

Am 31.07.2025 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 167,70 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,69 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Amazon BuyUBS AG
22.10.2025Amazon BuyUBS AG
20.10.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
