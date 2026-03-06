DAX23.231 -1,5%Est505.617 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +2,5%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.511 +2,1%Euro1,1558 +0,2%Öl104,5 +12,0%Gold5.089 -0,3%
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Lufthansa-Ziel auf 9,20 Euro - 'Market-Perform'

09.03.26 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,72 EUR -0,52 EUR -6,26%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele. Die Anhebung bei der Lufthansa begründete er mit den jüngst veröffentlichten Jahreszahlen sowie dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
11:26Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09:16Lufthansa Market-PerformBernstein Research
08:21Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
06.03.2026Lufthansa NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:26Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09:16Lufthansa Market-PerformBernstein Research
08:21Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Lufthansa NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen