ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Hold'

12.08.25 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
41,90 EUR -0,30 EUR -0,71%
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 55 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Anlagestory dürfte weiterhin schwierig bleiben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Zum einen bleibe ungewiss, ob die Nachfrage nach refraktiven Laserbehandlungen in China im August und September nach einem verhaltenen Start in die wichtige Sommersaison deutlich anziehen wird. Zum anderen habe das Management des Medizintechnikanbieters angedeutet, dass die Profitabilität auch im nächsten Geschäftsjahr unter Druck bleiben werde./la/bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

