ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Hold'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 55 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Anlagestory dürfte weiterhin schwierig bleiben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Zum einen bleibe ungewiss, ob die Nachfrage nach refraktiven Laserbehandlungen in China im August und September nach einem verhaltenen Start in die wichtige Sommersaison deutlich anziehen wird. Zum anderen habe das Management des Medizintechnikanbieters angedeutet, dass die Profitabilität auch im nächsten Geschäftsjahr unter Druck bleiben werde./la/bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:56
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:56
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
