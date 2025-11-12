DAX24.396 +1,3%Est505.791 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,89 +2,0%Nas23.380 -0,4%Bitcoin88.841 ±0,0%Euro1,1582 ±-0,0%Öl63,36 -2,8%Gold4.177 +1,2%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für RWE auf 50 Euro - 'Kaufen'

12.11.25 16:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
46,08 EUR 3,13 EUR 7,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach Zahlen zum dritten Quartal von 41 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Werner Eisenmann am Mittwoch. Der Experte empfiehlt die Aktien der Essener wegen des erwarteten hohen Wachstums des Gewinns je Aktie, das sich noch nicht ausreichend in der Bewertung widerspiegele. Erfolgsfaktoren für die Zielerreichung seien eine strikte Risiko-/Renditeabwägung und die solide Bilanz. RWE sei zudem ein Profiteur von Energieengpässen, der Einführung eines Kapazitätsmarktes und des KI-/Rechenzentren-Booms./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
16:26RWE KaufenDZ BANK
13:06RWE BuyJefferies & Company Inc.
10:11RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RWE OutperformBernstein Research
09:36RWE OutperformRBC Capital Markets
