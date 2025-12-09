ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Swiss Re auf 'Kaufen' - Fairer Wert 160 Franken
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Swiss Re von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, während der faire Wert auf 160 Franken belassen wurde. Der Rückversicherer habe durch Sanierungsmaßnahmen und konservativere Annahmen die Bilanz gestärkt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den jetzt vorhandenen Puffern hätten sich die Aussichten fu?r eine ku?nftig stabilere Gewinnentwicklung deutlich verbessert. Die Rückkehr zu einer Kaufempfehlung begründete der Experte auch mit einer zuletzt schwachen Kursentwicklung./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Swiss Re AG
Analysen zu Swiss Re AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:31
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.2025
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.2025
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2025
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:31
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.2025
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.2025
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2025
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.2025
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.2025
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2025
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.12.2025
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.2025
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.2025
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.2025
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
