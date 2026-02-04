DAX24.405 -0,8%Est505.925 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -5,0%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.001 -4,9%Euro1,1799 -0,1%Öl67,82 -1,6%Gold4.829 -2,7%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar

05.02.26 12:18 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie (Alphabet A (ex Google)) mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe gezeigt, dass sich die KI-Investitionen auszahlten, sowohl im Cloud-Geschäft als auch bei den Werbeumsätzen, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die für 2026 avisierten Ausgaben seien die höchsten unter allen Hyperscalern./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 21:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
09:21Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
08:26Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
08:21Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:21Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
08:26Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
08:21Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

