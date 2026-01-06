DAX24.881 -0,2%Est505.961 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -0,2%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.068 -0,4%Euro1,1871 -0,1%Öl65,49 -0,3%Gold5.092 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 SAP 716460 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer: 25.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen fest -- Anta Sports wird größter PUMA-Aktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Tesla, VORWERK, GameStop, Continental, BASF im Fokus
Top News
Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze
Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach festem Start die Puste aus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach festem Start die Puste aus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Puma auf 'Hold' - Ziel 20 Euro

27.01.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
23,44 EUR 1,92 EUR 8,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Anta zahle für den Artemis-Anteil eine eindrucksvolle Prämie, schrieb James Grzinic am Dienstag. Zunächst strebten die Chinesen keine Komplettübernahme an. Grzinic wies allerdings auf einen Passus im Vertrag hin, der Artemis zusätzliche Gelder von Anta im Falle einer Puma-Komplettübernahme innerhalb der kommenden fünfzehn Monate sichere. Auf den Turnaround-Plan der Herzogenauracher sieht der Experte durch den Eigentumswechsel der Anteile keinen Einfluss./rob/ag/mis

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
08:51PUMA SE HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.01.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2026PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
06.01.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
12.12.2025PUMA SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:51PUMA SE HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026PUMA SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen