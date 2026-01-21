DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -2,9%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.185 +0,1%Euro1,1737 -0,2%Öl64,33 -0,1%Gold4.945 +0,2%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Aumovio auf 'Hold' - Ziel hoch auf 43,20 Euro

23.01.26 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
44,38 EUR 1,36 EUR 3,16%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat AUMOVIO von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 36,20 auf 43,20 Euro angehoben. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Aumovio fehlten Faktoren zur Kompensation der Marktschwäche. Hier könnten regulatorische Veränderungen der EU aber schnell für eine bessere Stimmung sorgen. Er sieht Spielraum für eine Neubewertung, sollte der Autozulieferer Fortschritte bei der Verbesserung der Marge erzielen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu AUMOVIO

DatumRatingAnalyst
08:01AUMOVIO HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026AUMOVIO BuyUBS AG
13.01.2026AUMOVIO BuyUBS AG
12.01.2026AUMOVIO OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026AUMOVIO OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026AUMOVIO BuyUBS AG
13.01.2026AUMOVIO BuyUBS AG
12.01.2026AUMOVIO OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026AUMOVIO OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2026AUMOVIO OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01AUMOVIO HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025Aumovio Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Aumovio Market-PerformBernstein Research
03.10.2025Aumovio Market-PerformBernstein Research
24.09.2025Aumovio Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.

