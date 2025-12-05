ANALYSE-FLASH: RBC belässt Schott Pharma auf 'Sector Perform' - Ziel 21,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SCHOTT Pharma mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. So schwach, wie der Wachstumsausblick des Pharmazulieferers jetzt ausgefallen sei, habe er ihn auch in seiner skeptischen Analyse zwei Tage zuvor nicht erwartet, schrieb Charles Weston in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Gewinnkonsens für 2029 liege jetzt 26 Prozent zu hoch./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:45 / EST
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
