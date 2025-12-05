DAX24.034 +0,6%Est505.745 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 -2,2%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.467 -0,9%Euro1,1642 ±-0,0%Öl63,24 -0,2%Gold4.222 +0,3%
Top News
Bank of America bewegt Rüstungsriesen: So reagieren die Aktien von RENK, HENSOLDT, TKMS und Rheinmetall
November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Schott Pharma auf 'Sector Perform' - Ziel 21,50 Euro

05.12.25 11:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
17,98 EUR -0,26 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SCHOTT Pharma mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. So schwach, wie der Wachstumsausblick des Pharmazulieferers jetzt ausgefallen sei, habe er ihn auch in seiner skeptischen Analyse zwei Tage zuvor nicht erwartet, schrieb Charles Weston in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Gewinnkonsens für 2029 liege jetzt 26 Prozent zu hoch./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:04 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:45 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

mehr Analysen