ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Schott Pharma auf 24,70 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 28,80 auf 24,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Der operative Gewinnkonsens dürfte um 11 Prozent sinken. Die Nachfrageschwäche bei Glasspritzen sei neu. Es stelle sich die Frage, ob sie kundenspezifisch sei./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
Analysen zu SCHOTT Pharma
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|08:51
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.2025
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|03.12.2025
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
