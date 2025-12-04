SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,75 Mrd. EURKGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Eckdaten für alte Geschäftsjahr und einem vorsichtigen Ausblick auf 2025/26 auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen. Die Aktien preisten bereits ein langsameres mittelfristiges Umsatzwachstum ein als vor der aktuellen Zielsenkung angepeilt worden war, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
24,70 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,50 €
|Abst. Kursziel*:
33,51%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
17,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,79%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
