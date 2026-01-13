DAX25.291 -0,5%Est506.018 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,84 -0,1%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.457 -0,4%Euro1,1653 +0,1%Öl65,99 +0,8%Gold4.636 +1,1%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 150 Euro

14.01.26 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
128,65 EUR -0,75 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die zugeteilten Kapazitäten hätten die Erwartungen mit 8,4 Gigawatt um mehr als das doppelte übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Dies sei ein positives Signal für Unternehmen wie Siemens Energy oder Vestas als führende Offshore-Lieferanten im Vereinigten Königreich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

