ANALYSE-FLASH: RBC senkt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 160 Euro

23.01.26 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
150,85 EUR -1,85 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für adidas von 190 auf 160 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Der Sportwarenhersteller schlage sich in einem recht schwierigen globalen Marktumfeld gut, doch die Konsensschätzungen für 2026 seien hoch, begründete Piral Dadhania seine am Freitag vorliegende Neubewertung. Trotz der niedrigen Bewertung, welche die Aktie stütze, sehe er nur begrenzt Kurstreiber. Dadhania bevorzugt US-Konkurrent Nike./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:45 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

