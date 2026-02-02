DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,19 +0,2%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.643 -0,2%Euro1,1824 +0,3%Öl65,97 -0,5%Gold4.925 +5,7%
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Schaeffler auf 'Sell' - Ziel hoch auf 8,30 Euro

03.02.26 08:19 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 6,20 auf 8,30 Euro angehoben, die Aktien nach der Kursrally aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Der Enthusiasmus hinsichtlich Humanoider Roboter sei inzwischen zu weit gegangen, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Montagabend. Die noch in den Kinderschuhen steckenden Chancen würden in den Aktien völlig überbewertet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu Schaeffler AG

