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Analystendruck

Lufthansa-Aktie höher: Analyst sieht weiteres Abwärtspotenzial trotz gesunkener Ölpreise

20.03.26 09:35 Uhr
Lufthansa-Aktie im Plus: Krieg und Kosten belasten - Analyst skeptisch | finanzen.net

Trotz sinkender Ölpreise bleibt die Lufthansa-Aktie unter Druck und gibt vorbörslich nach. Eine Verkaufsempfehlung sowie Unsicherheiten durch den Nahostkonflikt belasten.

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Die Aktien der Lufthansa können vom leicht stabilisierten Marktumfeld bei gesunkenen Ölpreisen am Freitag zunächst nicht profitieren. Auf der Handelsplattform Tradegate geben sie im Vergleich zum XETRA-Schluss vom Vortag vorbörslich leicht nach auf 7,40 Euro. Im Zuge des Iran-Kriegs hatten sie in knapp drei Wochen zuletzt bis zu ein Fünftel verloren beim Vortagestief von 7,386 Euro.

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Nun trat Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs mit einer Verkaufsempfehlung auf den Plan und signalisierte mit seinem Kursziel von 6,60 Euro weiteres Ungemach. Creuset passte sein Bewertungsmodell an die immensen Auswirkungen des Iran-Kriegs an: Höhere Treibstoffkosten, höhere Ticketpreise gerade auf Langstrecken und höhere Luftfrachtumsätze.

Was dabei unter dem Strich herauskomme, sei zunächst vollkommen unklar und in weiten Teilen abhängig von der Dauer des Konflikts und der Ölmarkt-Verwerfungen. Creuset versuchte die Lage aber so gut es geht in Prognosen zu packen. Gleiches tat er für die Airline-Holding IAG (International Consolidated Airlines). Und dabei kam am Ende für die British-Airways-Mutter deutlich mehr Optimismus für die Barmittelentwicklung heraus als bei der Lufthansa.

Ein Grund der Belastung für die Airlines, die höheren Treibstoffkosten, wird inzwischen allerdings zumindest etwas abgemildert. Nachdem ein Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent tags zuvor wieder mehr als 119 Dollar gekostet hatte, sind es am Freitagmorgen nun noch gut 108 Dollar. Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu haben Hoffnung gemacht auf ein nun doch rascheres Kriegsende als befürchtet.

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Auf XETRA steht die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,78 Prozent höher bei 7,49 Euro.

/ag/gl/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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