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Analysteneinschätzung

Evonik-Aktie legt zu: Barclays hebt Kursziel des Chemiekonzerns an

19.03.26 09:29 Uhr
Evonik-Aktie legt zu: Kursziel steigt nach Barclays Einschätzung | finanzen.net

Der Chemiekonzern Evonik erhält eine Einstufung auf "Overweight".

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 17 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Preisrückgang für das Futtereiweiß Methion sei für ihn ein entscheidender Sorgenfaktor gewesen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend. Im Zuge der Versorgungsengpässe durch den Iran-Krieg habe sich der Wind hier allerdings gedreht und es gebe sogar Auftrieb. Zudem sei Evonik weniger betroffen vom hohen Gaspreis als andere Chemiekonzerne.

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Am Donnerstag geht es für die Evonik-Aktie im XETRA-Handel zeitweise um 0,55 Prozent nach oben auf 14,54 Euro.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT

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Bildquellen: EVONIK, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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16.02.2026Evonik NeutralUBS AG
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