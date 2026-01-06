Analystenlob

Analystenlob durch Morgan Stanley hat am Montag die Rally der Lufthansa-Aktien weiter angetrieben.

Sie stiegen im frühen Handel auf 9,21 Euro und damit auf ein Hoch seit August 2023. Zuletzt kosteten sie via XETRA mit 9,14 Euro noch zweieinhalb Prozent mehr als am Vortag.

Allein im noch jungen Jahr 2026 haben die Anteilsscheine des MDAX-Konzerns damit bereits um fast neun Prozent zugelegt, seit dem Oktober-Tief summieren sich die Kursgewinne auf mehr als ein Drittel. Dabei lieferten auch die jüngst weiter gesunkenen Ölpreise Rückenwind, denn Kerosin ist einer der größten Kostenfaktoren für Fluggesellschaften.

Die Morgan-Stanley-Analysten um Cedar Ekblom hoben ihr Kursziel für die Lufthansa-Papiere von 5,40 auf 9,30 Euro an und stuften sie zudem um gleich zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hoch. Nach dem zuletzt guten Lauf der Papiere ist das erwartete Kurspotenzial damit allerdings bereits in gutes Stück kleiner geworden.

Lufthansa zählt für 2026 dennoch zu ihren Favoriten unter den Aktien von Transportkonzernen im weiteren Sinne, während die Morgan-Stanley-Experten etwa auf den Billigflieger easyJet (-0,2 Prozent) und die Reederei Maersk (-0,7 Prozent) vorsichtig schauen. Mit Blick auf Easyjet führen die Experten kurzfristigen Profitabilitätsdruck an, bei Maersk sehen sie das Risiko von Überkapazitäten.

Die Lufthansa überzeugt die Analysten laut ihrer Branchenstudie mit der laufenden Restrukturierung. Diese könnte von 2025 bis 2027 zu einem Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um durchschnittlich 20 Prozent führen, hieß es. Zudem dürfte die Verschuldungsquote dank der erwarteten freien Finanzmittelzuflüsse (Free Cashflow) sinken.

