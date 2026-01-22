adidas-Aktie sackt ab: RBC senkt Rating
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für adidas von 190 auf 160 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft.
Der Sportwarenhersteller schlage sich in einem recht schwierigen globalen Marktumfeld gut, doch die Konsensschätzungen für 2026 seien hoch, begründete Piral Dadhania seine am Freitag vorliegende Neubewertung. Trotz der niedrigen Bewertung, welche die Aktie stütze, sehe er nur begrenzt Kurstreiber. Dadhania bevorzugt US-Konkurrent Nike.
Via XETRA gibt die adidas-Aktie zeitweise 5,44 Prozent auf 144,15 Euro ab.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:45 / EST
NEW YORK (dpa-AFX)
