Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus

S&P 500-Kursverlauf

Am Donnerstag zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Donnerstag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,28 Prozent tiefer bei 6.861,89 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54,310 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,361 Prozent auf 6.856,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6.881,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6.879,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.833,06 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,616 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.940,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, notierte der S&P 500 bei 6.642,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.144,15 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,050 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.002,28 Punkten. Bei 6.775,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Omnicom Group (+ 15,36 Prozent auf 80,94 USD), Deere (+ 11,58 Prozent auf 662,00 USD), Texas Pacific Land (+ 10,40 Prozent auf 486,56 USD), Occidental Petroleum (+ 9,38 Prozent auf 51,53 USD) und Super Micro Computer (+ 8,25 Prozent auf 32,16 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Pool (-14,48 Prozent auf 218,36 USD), Carvana (-7,95 Prozent auf 332,79 USD), Alaska Air Group (-6,64 Prozent auf 52,13 USD), Booking (-6,15 Prozent auf 4.007,45 USD) und IPG Photonics (-5,97 Prozent auf 130,03 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 25.456.987 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,808 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

