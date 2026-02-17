DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -2,9%Nas22.683 -0,3%Bitcoin56.897 +0,9%Euro1,1777 -0,1%Öl71,64 +1,9%Gold4.997 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000 Punkten -- Wall Street schließt leichter -- Bayer profitiert von Trumps Glyphosat-Vorstoß -- Apple, Airbus, Amazon, Siemens Energy, Microsoft, SAP im Fokus
Top News
Newmont-Aktie steigt: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen teilweise Newmont-Aktie steigt: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen teilweise
Standard Lithium-Aktie: Vom Technologie-Startup zum Lithium-Lieferanten für die US-Batterieindustrie Standard Lithium-Aktie: Vom Technologie-Startup zum Lithium-Lieferanten für die US-Batterieindustrie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500-Kursverlauf

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus

19.02.26 22:33 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus | finanzen.net

Am Donnerstag zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alaska Air Group Inc.
44,32 EUR -3,68 EUR -7,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Booking Holdings
3.300,00 EUR -318,00 EUR -8,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carvana Co Registered Shs -A-
278,50 EUR -29,60 EUR -9,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deere & Co. (John Deere)
570,80 EUR 64,90 EUR 12,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
IPG Photonics CorpShs
116,70 EUR 3,40 EUR 3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,64 EUR -0,04 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Occidental Petroleum Corp.
44,45 EUR 4,27 EUR 10,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Omnicom Group Inc.
60,94 EUR 3,92 EUR 6,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pool Corp.
214,80 EUR -1,30 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raymond James Financial Inc.
133,00 EUR -1,00 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
26,97 EUR 1,80 EUR 7,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Texas Pacific Land Corp Registered Shs
412,20 EUR 55,40 EUR 15,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
8,10 EUR 0,04 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.861,9 PKT -19,4 PKT -0,28%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,28 Prozent tiefer bei 6.861,89 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54,310 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,361 Prozent auf 6.856,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6.881,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6.879,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.833,06 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,616 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.940,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, notierte der S&P 500 bei 6.642,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.144,15 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,050 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.002,28 Punkten. Bei 6.775,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Omnicom Group (+ 15,36 Prozent auf 80,94 USD), Deere (+ 11,58 Prozent auf 662,00 USD), Texas Pacific Land (+ 10,40 Prozent auf 486,56 USD), Occidental Petroleum (+ 9,38 Prozent auf 51,53 USD) und Super Micro Computer (+ 8,25 Prozent auf 32,16 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Pool (-14,48 Prozent auf 218,36 USD), Carvana (-7,95 Prozent auf 332,79 USD), Alaska Air Group (-6,64 Prozent auf 52,13 USD), Booking (-6,15 Prozent auf 4.007,45 USD) und IPG Photonics (-5,97 Prozent auf 130,03 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 25.456.987 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,808 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alaska Air Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alaska Air Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alaska Air Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen