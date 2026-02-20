Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 schwächelt zum Handelsstart

Kursentwicklung im Fokus

Das macht der S&P 500 am Morgen.

Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0,33 Prozent auf 6.886,55 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 55,257 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,211 Prozent auf 6.894,92 Punkte an der Kurstafel, nach 6.909,51 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6.916,96 Punkte, das Tagestief hingegen 6.882,35 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.01.2026, stand der S&P 500 noch bei 6.915,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, mit 6.602,99 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der S&P 500 mit 6.013,13 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,409 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.775,50 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Texas Pacific Land (+ 7,51 Prozent auf 537,44 USD), Moderna (+ 6,42 Prozent auf 53,07 USD), Fortune Brands Home Security (+ 4,33 Prozent auf 56,67 USD), Sandisk (+ 3,81 Prozent auf 674,72 USD) und Dominos Pizza (+ 3,67 Prozent auf 398,73 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil AppLovin (-9,12 Prozent auf 380,49 USD), DoorDash (-8,22 Prozent auf 161,80 USD), International Paper (-7,15 Prozent auf 43,52 USD), Datadog A (-6,07 Prozent auf 108,64 USD) und Expedia (-6,05 Prozent auf 191,16 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.783.112 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,923 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

