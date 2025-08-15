DAX23.639 -0,6%ESt505.328 -0,4%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.300 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,57 -2,0%Gold3.583 +1,0%
So bewegt sich Apple

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteidigt am Freitagnachmittag Vortagesniveau

05.09.25 16:09 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Bei der Apple-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 239,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
204,00 EUR -1,50 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 239,91 USD. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 240,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Apple-Aktie sank bis auf 239,19 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 240,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.060.508 Apple-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 260,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,41 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,47 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 233,38 USD für die Apple-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Apple wird am 23.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,38 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren

Apple-Aktie in Grün: UBS belässt Bewertung auf Neutral

Alphabet-Aktie beflügelt: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome und Android ab

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Apple NeutralUBS AG
03.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Apple NeutralUBS AG
02.09.2025Apple NeutralUBS AG
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Apple NeutralUBS AG
03.09.2025Apple NeutralUBS AG
02.09.2025Apple NeutralUBS AG
07.08.2025Apple HaltenDZ BANK
07.08.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

