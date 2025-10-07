Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend mit Kursabschlägen

DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,73 +0,3%Gold3.982 +0,5%
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 256,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
220,25 EUR 1,25 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 256,00 USD abwärts. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 255,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 256,84 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.504.178 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,60 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 33,90 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 246,17 USD.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 94,04 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Apple.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,38 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen