Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple fällt am Freitagabend

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Apple gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 268,02 USD.

Die Apple-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 268,02 USD. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 267,27 USD. Mit einem Wert von 269,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 7.608.990 Aktien.

Bei einem Wert von 277,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2025). Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 3,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 36,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 272,00 USD je Apple-Aktie aus.

Am 30.10.2025 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,85 USD gegenüber 0,97 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 102,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Apple am 29.01.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Apple-Aktie höher: Milliardendeal mit Google wegen Sprachassistentin Siri?

Apple-Aktie: iKonzern mit Startschuss für KI-Server-Produktion in Texas