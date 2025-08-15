Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Montagabend südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 237,53 USD abwärts.
Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 237,53 USD. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 236,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 239,34 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 7.245.538 Apple-Aktien.
Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 8,67 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 28,76 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 235,55 USD.
Am 31.07.2025 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2025 7,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
