Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von Apple zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 239,48 USD.
Um 15:53 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 239,48 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 239,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,17 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.079.917 Apple-Aktien.
Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 8,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,34 Prozent.
Nachdem Apple seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 242,69 USD an.
Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,37 USD je Apple-Aktie.
Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt
Apple-Aktie zwar robust: Analysten zeigen sich nach der Keynote aber deutlich ernüchtert
Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank sieht Blasenrisiko im S&P 500
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Apple Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Apple Halten
|DZ BANK
|10.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
