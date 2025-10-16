Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag südwärts

So bewegt sich Apple

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 247,79 USD ab.

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 247,79 USD ab. Bei 246,20 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 248,17 USD. Zuletzt wechselten 2.172.328 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 260,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 4,97 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 46,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 245,87 USD.

Am 31.07.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85,78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

