Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagabend im Minus

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 245,62 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,5 Prozent auf 245,62 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 245,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 248,17 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.044.083 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (169,22 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 31,10 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 245,87 USD für die Apple-Aktie.

Am 31.07.2025 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 94,04 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 85,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Apple wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,38 USD im Jahr 2025 aus.

