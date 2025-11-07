DAX23.590 -0,6%Est505.582 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.718 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1588 +0,4%Öl63,60 +0,1%Gold3.987 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Take Two 914508 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten
HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Fokus auf Aktienkurs

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca verteuert sich am Nachmittag

07.11.25 16:08 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 128,68 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
146,95 EUR 2,20 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 129,16 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 127,88 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 436.074 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,94 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 25,60 Prozent sinken.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,25 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,29 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

AstraZeneca veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 9,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
14:41AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
12:01AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
09:41AstraZeneca BuyUBS AG
06.11.2025AstraZeneca BuyUBS AG
31.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14:41AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:41AstraZeneca BuyUBS AG
06.11.2025AstraZeneca BuyUBS AG
31.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
27.10.2025AstraZeneca BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:01AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
22.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
16.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen