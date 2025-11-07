AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca verteuert sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 128,68 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 129,16 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 127,88 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 436.074 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,94 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 25,60 Prozent sinken.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,25 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,29 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

AstraZeneca veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 9,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung