AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Zum Vortag unverändert notierte die AstraZeneca-Aktie zuletzt im London-Handel bei 124,59 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 124,59 GBP. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 125,70 GBP zu. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 123,76 GBP. Bei 125,70 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 81.084 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,72 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 4,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 30,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,46 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,62 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 144,80 GBP.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 10,82 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AstraZeneca am 05.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

