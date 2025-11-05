DAX23.821 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,51 +0,3%Gold3.962 +0,8%
AstraZeneca im Fokus

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittwochmittag kaum bewegt

05.11.25 12:04 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittwochmittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von AstraZeneca. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die AstraZeneca-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 125,32 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
141,80 EUR 1,35 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der AstraZeneca-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 125,32 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 125,36 GBP. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 124,60 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 125,28 GBP. Zuletzt wurden via London 145.797 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei 129,72 GBP markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,51 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Kursverlust von 23,60 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,62 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,80 GBP für die AstraZeneca-Aktie.

AstraZeneca veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
31.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
27.10.2025AstraZeneca BuyJefferies & Company Inc.
24.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
22.10.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
27.10.2025AstraZeneca BuyJefferies & Company Inc.
24.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
16.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

