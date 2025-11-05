AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittwochnachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 125,78 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 125,78 GBP. Den Tageshöchststand markierte die AstraZeneca-Aktie bei 125,84 GBP. Bei 125,28 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 336.653 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,72 GBP) erklomm das Papier am 09.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 95,74 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,62 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 144,80 GBP je AstraZeneca-Aktie aus.

AstraZeneca veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

