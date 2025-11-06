AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 124,12 GBP abwärts.

Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 11:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 124,12 GBP nach. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 123,30 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,70 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 468.563 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 129,72 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 4,32 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 22,86 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,62 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,80 GBP für die AstraZeneca-Aktie.

AstraZeneca gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 GBP, nach 0,98 GBP im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,82 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

