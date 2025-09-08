AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Dienstagvormittag ohne große Veränderung
Die Aktie von AstraZeneca zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die AstraZeneca-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 119,70 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 119,70 GBP. Bei 120,10 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die AstraZeneca-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,64 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 119,98 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 18.622 Stück.
Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,12 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,74 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 20,02 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,46 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,72 GBP.
Am 29.07.2025 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,98 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,82 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,11 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.
