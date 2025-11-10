AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von AstraZeneca zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 130,54 GBP zu.

Die AstraZeneca-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 130,54 GBP. Den Tageshöchststand markierte die AstraZeneca-Aktie bei 130,56 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 129,04 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 208.986 Aktien.

Bei einem Wert von 130,56 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2025). 0,02 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 95,74 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 26,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,25 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,46 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca-Aktie wird bei 145,29 GBP angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,27 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10,25 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung