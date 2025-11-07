DAX23.570 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -3,1%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1561 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold4.006 +0,7%
AstraZeneca im Blick

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca legt am Mittag zu

07.11.25 12:04 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca legt am Mittag zu

Die Aktie von AstraZeneca zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 129,06 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
145,40 EUR 0,65 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 129,06 GBP. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 129,16 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 127,88 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 155.238 Stück.

Am 06.11.2025 markierte das Papier bei 129,94 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,74 GBP am 10.04.2025. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 34,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 144,80 GBP.

Am 29.07.2025 äußerte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,98 GBP je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 10,82 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

