AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von AstraZeneca zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 129,10 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die AstraZeneca-Aktie um 09:07 Uhr im London-Handel bei 129,10 GBP. Bei 129,32 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 128,84 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 129,04 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 88.289 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,94 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 0,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,84 Prozent.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,29 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

AstraZeneca ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,27 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,18 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

