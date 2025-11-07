DAX23.661 -0,3%Est505.596 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,28 +1,1%Gold4.007 +0,7%
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca verliert am Freitagvormittag

07.11.25 09:22 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca verliert am Freitagvormittag

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 127,50 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
145,40 EUR 0,65 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 127,50 GBP ab. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 127,14 GBP. Bei 127,88 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 42.749 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Bei 129,94 GBP markierte der Titel am 06.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 1,91 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,74 GBP am 10.04.2025. Mit einem Kursverlust von 24,91 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AstraZeneca-Aktie bei 144,80 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,25 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 9,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
09:41AstraZeneca BuyUBS AG
06.11.2025AstraZeneca BuyUBS AG
31.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
27.10.2025AstraZeneca BuyJefferies & Company Inc.
24.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
