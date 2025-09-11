AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von AstraZeneca

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 114,86 GBP nach.

Das Papier von AstraZeneca gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 114,86 GBP abwärts. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 113,40 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,56 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 417.795 AstraZeneca-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 122,56 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 6,28 Prozent niedriger. Bei 95,74 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 16,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,46 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,24 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 138,72 GBP je AstraZeneca-Aktie aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 10,82 Mrd. GBP gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 06.11.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,11 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau