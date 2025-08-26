DAX24.129 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,97 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,08 -0,3%Gold3.375 -0,5%
Aktie im Blick

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag gefragt

27.08.25 12:06 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag gefragt

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 119,28 GBP nach oben.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 119,28 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 119,68 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,98 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 102.137 Aktien.

Bei 133,38 GBP markierte der Titel am 04.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,82 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 19,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,23 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,72 GBP an.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 10,82 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
10:06AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
