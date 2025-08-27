AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 118,14 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 118,14 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 117,70 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 119,08 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 372.701 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 133,38 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 11,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,74 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 23,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,46 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AstraZeneca-Aktie bei 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 10,82 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,25 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

