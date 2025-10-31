DAX24.035 -0,4%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,71 ±-0,0%Gold4.005 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Audi spart

VW-Aktie im Plus: Audi vervielfacht Nettogewinn - mit eher schwachen Zahlen

31.10.25 09:30 Uhr
VW-Aktie stärker: Audi überrascht trotz schwacher Zahlen | finanzen.net

Der Autobauer Audi hat seinen Gewinn im dritten Quartal vervielfacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
80,96 EUR -0,20 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,05 EUR -0,07 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,90 EUR 0,78 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die VW-Tochter steigerte das Nachsteuerergebnis auf Gruppenebene auf 718 Millionen Euro und damit auf das 2,6-Fache des Vorjahreswertes. Das deutliche Plus liegt allerdings vor allem am sehr schwachen Vergleichsquartal. Zahlen zum Umsatz und zum operativen Ergebnis hatte bereits die Wolfsburger Konzernmutter am Vortag für die Ingolstädter genannt.

Wer­bung

Ein Jahr zuvor hatte Audi - unter anderem wegen der Kosten für eine Werksschließung in Brüssel - einen Gewinnabsturz um fast vier Fünftel vermelden müssen. Alle Zahlen betrachten dabei Audi als Gruppe - also inklusive den Marken Bentley, Lamborghini und Ducati.

Vergleicht man die aktuellen Zahlen mit den 1,2 Milliarden Euro Gewinn im dritten Quartal 2023, sehen sie nicht mehr so gut aus. Sie liegen vielmehr in einer ähnlichen Dimension wie die schwachen ersten beiden Quartale des laufenden Jahres. Auch für das Gesamtjahr ist das Management inzwischen pessimistischer und hat die Prognose für die Rendite deutlich gesenkt.

US-Zölle kosten bis Jahresende 1,3 Milliarden

Audi leidet unter anderem unter dem schwierigen Markt in China mit einem sehr harten Wettbewerb, aber auch unter den US-Zöllen. Sie treffen die Ingolstädter hart, weil sie - anders als beispielsweise BMW - nicht über ein eigenes Werk in den USA verfügen.

Wer­bung

In den ersten drei Quartalen haben sie Audi laut Finanzvorstand Jürgen Rittersberger 850 Millionen Euro gekostet, bis zum Jahresende rechnet er mit 1,3 Milliarden. Auf lange Sicht könnte sich die Konstellation aber ändern, bis zu Jahresende soll die Entscheidung darüber fallen, ob Audi in den USA eine eigene Produktion aufbaut.

Audi spart

"Wir begegnen der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Lage und dem verschärften Wettbewerb mit konsequenter Kostenarbeit und arbeiten weiter an unserer finanziellen Performance", sagt Rittersberger. Der Umbau müsse entschlossen und voller Kraft fortgesetzt werden.

Im März hatte Audi angekündigt, bis 2029 bis zu 7.500 Jobs in Deutschland zu streichen. Seit September informiert Audi dazu Mitarbeiter über Vorruhestandsprogramme. Für Aussagen zur Annahmequote sei es noch zu früh, hieß es, das Interesse sei aber groß.

Wer­bung

Besser als der Mutterkonzern

Mit seinen Zahlen steht Audi allerdings noch besser da als der Mutterkonzern Volkswagen. Auf Gruppenebene hatten die Wolfsburger am Donnerstag einen Verlust von knapp 1,1 Milliarden Euro gemeldet - unter anderem, weil mit Porsche eine andere VW-Tochter noch deutlich schlechtere Zahlen einfuhr als Audi. Den Sportwagen- und SUV-Hersteller drückt derzeit insbesondere, dass er in Sachen Elektromobilität zurückrudern muss, weil die E-Sportwagen bei den Kunden nicht ausreichend Gefallen finden. Der Schwenk zurück zum Verbrenner kostet im laufenden Jahr Milliarden. Er trifft zudem auch Audi, weil sich die Pläne für eine gemeinsame Elektroautoplattform geändert haben.

Auch der Rest der Branche leidet

Unter den Problemen China und US-Zölle leidet auch der Rest der deutschen Autoindustrie. Mercedes hatte unter anderem deswegen einen Gewinneinbruch um ein Drittel gemeldet. BMW wird erst kommende Woche Zahlen vorlegen. Auch sie dürften eher schwach sein - Anfang des Monats hatten die Münchner nur Stunden nach Bekanntgabe ihrer Absatzzahlen eine Gewinnwarnung herausgegeben - vor allem, weil es in China schlechter als erwartet lief.

Wie hart der Wettbewerb auf dem wichtigen Markt inzwischen ist, lässt sich auch daran ablesen, dass selbst Platzhirsch BYD jüngst einen Gewinneinbruch hinnehmen musste.

Die nächste Krise droht schon

Die Lage der deutschen Autoindustrie bleibt also angespannt - zumal jüngst ein weiteres Sorgenthema hinzugekommen ist, das in den aktuellen Finanzzahlen noch keinen Niederschlag gefunden hat. Rund um den Chiphersteller Nexperia droht derzeit eine zweite Chipkrise.

Nachdem die Niederlande die Kontrolle über eine Firma des chinesischen Konzerns übernommen hat, gibt es dort Lieferprobleme. Der VDA warnte jüngst, dass diese "schon in naher Zukunft zu erheblichen Produktionseinschränkungen, gegebenenfalls sogar zu Produktionsstopps führen" könnten.

Audi selbst ist zurückhaltend, was Vorhersagen zu Nexperia angeht. Derzeit laufe die Produktion planmäßig und man sei versorgt, sagt Rittersberger, das Thema sei aber sehr komplex. Und eine Sprecherin fügt hinzu: Man sei nie gefeit vor kurzfristigen Änderungen.

Die VW-Aktie gewinnt via XETRA am Freitag zeitweise 0,6 Prozent auf 90,78 Euro.

/ruc/DP/men

INGOLSTADT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Chris Warham / Shutterstock.com, Gustavo Fadel / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08:46Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:46Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen