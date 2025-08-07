DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.212 +0,6%Nas21.438 +0,9%Bitcoin100.226 -0,4%Euro1,1660 -0,1%Öl66,62 +0,3%Gold3.395 -0,1%
DAX geht etwas leichter ins Wochenende -- US-Börsen höher -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest im Fokus
VINCI-Aktie: VINCI senkt Kosten für Cobra-Übernahme - Joint Venture mit ACS abgesagt
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Dow Jones aktuell

Aufschläge in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus

08.08.25 20:02 Uhr
Aufschläge in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Freitag steht der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,54 Prozent im Plus bei 44.206,37 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,036 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 1,05 Prozent auf 44.430,09 Punkte an der Kurstafel, nach 43.968,64 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 44.272,75 Punkte, das Tagestief hingegen 44.028,94 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.07.2025, stand der Dow Jones bei 44.240,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41.368,45 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 08.08.2024, den Wert von 39.446,49 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 4,28 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 4,40 Prozent auf 229,71 USD), Cisco (+ 2,92 Prozent auf 71,94 USD), UnitedHealth (+ 1,91 Prozent auf 249,35 USD), Chevron (+ 1,44 Prozent auf 155,37 USD) und Visa (+ 1,29 Prozent auf 336,37 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen IBM (-2,67 Prozent auf 243,49 USD), McDonalds (-0,88 Prozent auf 305,21 USD), Nike (-0,77 Prozent auf 73,78 USD), Amazon (-0,39 Prozent auf 222,26 USD) und Salesforce (-0,27 Prozent auf 240,22 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 16.660.545 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,755 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,01 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

