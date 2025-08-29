DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.221 +0,2%Euro1,1696 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Aktienanalysen

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

31.08.25 22:30 Uhr
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst | finanzen.net

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Netflix-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.029,80 EUR -22,80 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Netflix-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.367,50 USD, was einem erwarteten Anstieg von 159,25 USD zum aktuellen NAS-Stand der Netflix-Aktie von 1.208,25 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research1.390,00 USD15,0426.08.2025
Bernstein Research1.390,00 USD15,0420.08.2025
JP Morgan Chase & Co.1.300,00 USD7,5918.08.2025
Bernstein Research1.390,00 USD15,0415.08.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Netflix Inc.

