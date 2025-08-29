August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Netflix-Aktie unter die Lupe genommen.
Werte in diesem Artikel
4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Netflix-Aktie veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.367,50 USD, was einem erwarteten Anstieg von 159,25 USD zum aktuellen NAS-Stand der Netflix-Aktie von 1.208,25 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|15,04
|26.08.2025
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|15,04
|20.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|1.300,00 USD
|7,59
|18.08.2025
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|15,04
|15.08.2025
