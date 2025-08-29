Aktienanalysen

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

31.08.25 22:30 Uhr

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Netflix-Aktie unter die Lupe genommen.

4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Netflix-Aktie veröffentlicht. 3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.367,50 USD, was einem erwarteten Anstieg von 159,25 USD zum aktuellen NAS-Stand der Netflix-Aktie von 1.208,25 USD entspricht. Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 1.390,00 USD 15,04 26.08.2025 Bernstein Research 1.390,00 USD 15,04 20.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 1.300,00 USD 7,59 18.08.2025 Bernstein Research 1.390,00 USD 15,04 15.08.2025 Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com