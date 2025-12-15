DAX24.264 +0,3%Est505.751 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 +1,3%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.612 +1,9%Euro1,1746 +0,1%Öl61,20 ±-0,0%Gold4.341 +0,9%
Ausblick stabil

Siemens Healthineers-Aktie kaum verändert: Moody's vergibt Bonitätsbewertung "A3"

15.12.25 09:37 Uhr
Siemens Healthineers-Aktie kaum verändert: Moody's hat Investmentgrade-Rating "A3" gegeben | finanzen.net

Moody's hat Siemens Healthineers die Bonitätsbewertung A3 gegeben, was als sichere Anlage gilt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
237,85 EUR 0,80 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
44,15 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Ausblick ist stabil. Die Analysten verweisen auf die führende Position des Unternehmens in den Geschäftsfeldern Bildgebung, Präzisiontherapie und Labordiagnostik, die breite geographische Aufstellung und die große Basis von installierten Geräten.

Wer­bung

Risiken für das Rating stellten unter anderem die Anfälligkeit durch Zölle, die die Profitabilität belasten könnten, und der jüngste Preisdruck in China dar. Der stabile Ausblick basiere auf der Erwartung, dass der Konzern sein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis im mittleren einstelligen Bereich fortsetzt und solide Margen und einen soliden Cashflow beibehält.

Der Konzern selbst sieht die Einstufung als einen bedeutenden Schritt in den Vorbereitungen zur finanziellen Unabhängigkeit vom Mehrheitsaktionär Siemens. Dieser hatte im November angekündigt, Siemens Healthineers entkonsolidieren zu wollen und seine Beteiligung auf einen Minderheitsanteil zu reduzieren.

Zeitweise verliert die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel minimale 0,05 Prozent auf 44,01 Euro.

DJG/mgo/gos

DOW JONES

