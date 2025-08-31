BASF Aktie News: BASF zieht am Montagvormittag an
Die Aktie von BASF zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 45,44 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 45,44 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,58 EUR an. Bei 45,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 40.425 BASF-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 21,17 Prozent zulegen. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 47,50 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 11.07.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,69 EUR je BASF-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen