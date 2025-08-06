BASF Aktie News: BASF am Mittag mit sattem Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,1 Prozent auf 44,91 EUR zu.

Das Papier von BASF legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 44,91 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 45,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,00 EUR. Bisher wurden heute 1.975.123 BASF-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 22,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,44 EUR.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

