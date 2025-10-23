BASF Aktie News: BASF gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 43,20 EUR.

Das Papier von BASF konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 43,20 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 43,30 EUR. Mit einem Wert von 43,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 731.105 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,22 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,11 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bernstein Research: BASF-Aktie erhält Outperform

BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt